Les Meat Brothers LION-EN-SULLIAS, Place de l’Eglise Lion-en-Sullias, dimanche 26 mai 2024.

Les Meat Brothers Concert pop rock (The Beatles, The Rolling Stones, Queen, The Beach Boys, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Nirvana). Ce trio présente un show dynamique avec un enthousiasme communicatif! Dimanche 26 mai, 13h30 LION-EN-SULLIAS, Place de l’Eglise gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-26T13:30:00+02:00 – 2024-05-26T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-26T13:30:00+02:00 – 2024-05-26T16:00:00+02:00

Les Meat Brothers interprètent les standards du rock : The Beatles, The Rolling Stones, Queen, The Beach Boys, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Nirvana…

Ce trio présente un show dynamique avec un enthousiasme communicatif

LION-EN-SULLIAS, Place de l'Eglise Lion-en-Sullias 45600 Loiret Centre-Val de Loire

concert pop

