Balade nature : Le camp fortifié de la Courbe Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées Catégories d’Évènement: Écouché-les-Vallées

Orne

Balade nature : Le camp fortifié de la Courbe Les Méandres de l’Orne, 20 avril 2023, Écouché-les-Vallées . Balade nature : Le camp fortifié de la Courbe LA COURBE Les Méandres de l’Orne RV : parking du site, Hameau du Haut Château Écouché-les-Vallées Orne Les Méandres de l’Orne LA COURBE

2023-04-20 14:30:00 14:30:00 – 2023-04-20 17:30:00 17:30:00

Les Méandres de l’Orne LA COURBE

Écouché-les-Vallées

Orne . Balade au cœur des méandres de l’Orne, sur un site historique remarquable, qui étonne tant par son patrimoine naturel que par les vestiges qu’il nous a laissés de son occupation humaine depuis des millénaires. Dès 8 ans

Chaussures de marche conseillées Balade au cœur des méandres de l’Orne, sur un site historique remarquable, qui étonne tant par son patrimoine naturel que par les vestiges qu’il nous a laissés de son occupation humaine depuis des millénaires. Dès 8 ans

Chaussures de marche conseillées Les Méandres de l’Orne LA COURBE Écouché-les-Vallées

dernière mise à jour : 2023-03-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Écouché-les-Vallées, Orne Autres Lieu Écouché-les-Vallées RV : parking du site, Hameau du Haut Château Adresse Écouché-les-Vallées Orne Les Méandres de l'Orne LA COURBE Ville Écouché-les-Vallées Departement Orne Tarif Lieu Ville Les Méandres de l'Orne LA COURBE Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées RV : parking du site, Hameau du Haut Château Écouché-les-Vallées Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ecouche-les-vallees /

Balade nature : Le camp fortifié de la Courbe Les Méandres de l’Orne 2023-04-20 was last modified: by Balade nature : Le camp fortifié de la Courbe Les Méandres de l’Orne Écouché-les-Vallées RV : parking du site, Hameau du Haut Château 20 avril 2023 Hameau du Haut Château Écouché-les-Vallées Orne LA COURBE Les Méandres de l'Orne RV : parking du site Les Méandres de l'Orne Écouché-les-Vallées Orne

Écouché-les-Vallées Orne