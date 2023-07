Centre équestre des Forges Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

C’est avec grand plaisir et fierté que nous vous annonçons l’ouverture des Écuries des Forges !!! Situées en pleine forêt, à 15 minutes de Charleville, Les Écuries des Forges vous accueillent dans un cadre familial et convivial. Passionnés, nous avons pour vocation première de redonner à l’équitation, au sein de la structure équestre du Domaine des Mannesarts, tous son sens d’harmonie entre l’homme et le cheval. Une structure respectueuse de l’animal mais aussi respectueuse de l’humain. L’équitation est à la fois un art, une passion, un sport et nous comptons offrir de multiples activités afin de satisfaire tous les publics, du plus petit au plus grand, sans oublier les personnes touchées par le handicap. Le centre équestre dispose d’un équipement de qualité qui enchantera petits et grands dans le cadre des multiples activités proposées : reprises en manège/carrière, baptêmes poney/cheval, balades en forêt, voltige, activités équestres à intention thérapeutique, mais aussi possibilités de stages variés pendant les périodes de vacances scolaires. Vous pourrez découvrir et pratiquer l’équitation du débutant au confirmé dans plusieurs disciplines. Surplombant le lac des Vieilles Forges, il vous faudra 15 minutes à cheval pour vous retrouver « les fers dans l’eau ». Les Écuries des Forges proposent également des pensions poneys et chevaux comprenant : – Granulés 2ou3x/jour – Foin 2x/jour – Curage des boxes deux fois par semaine – Désinfection des boxes une fois par mois – Mise en liberté de l’équidé (pension avec sorties) – Possibilité de pension travail Pour tous renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec Mathieu et Chris : – lesecuriesdesforges@afeiph.fr – 03.24.52.97.33 – 07.72.16.71.10 – avec Mathieu Bouvy..

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



It is with great pleasure and pride that we announce the opening of the Écuries des Forges !!! Located in the heart of the forest, 15 minutes from Charleville, Les Écuries des Forges welcomes you in a family and friendly setting. Passionate, our first vocation is to give back to horseback riding, within the equestrian structure of the Domaine des Mannesarts, all its sense of harmony between man and horse. A structure respectful of the animal but also respectful of the human being. Riding is at the same time an art, a passion, a sport and we intend to offer multiple activities to satisfy all publics, from the smallest to the biggest, without forgetting people with disabilities. The riding school has quality equipment that will delight young and old alike with the many activities on offer: riding school/quarry rides, pony/horse rides, rides in the forest, aerobatics, equestrian activities for therapeutic purposes, as well as the possibility of various training courses during the school holidays. You will be able to discover and practice horse riding from beginner to advanced in several disciplines. Overlooking the Vieilles Forges lake, it will take you 15 minutes on horseback to find yourself « irons in the water ». Les Écuries des Forges also offers horse and pony boarding houses including : – Pellets 2 or 3x/day – Hay 2x/day – Cleaning of the boxes twice a week – Disinfection of the boxes once a month – Release of the horse (boarding with exits) – Possibility of working boarding For all information, do not hesitate to contact Mathieu and Chris : – lesecuriesdesforges@afeiph.fr – 03.24.52.97.33 – 07.72.16.71.10 – with Mathieu Bouvy.

Es un placer y un orgullo anunciar la apertura de las Écuries des Forges Situado en medio del bosque, a 15 minutos de Charleville, Les Écuries des Forges le acogen en un ambiente familiar y acogedor. Apasionados, tenemos por primera vocación devolver a la equitación, dentro de la estructura ecuestre del Domaine des Mannesarts, todo su sentido de armonía entre el hombre y el caballo. Una estructura respetuosa con el animal pero también con el ser humano. La equitación es un arte, una pasión, un deporte y pretendemos ofrecer múltiples actividades para satisfacer a todo el público, desde los más pequeños hasta los mayores, sin olvidar a las personas afectadas por la discapacidad. El centro ecuestre cuenta con un equipamiento de calidad que hará las delicias de grandes y pequeños en las numerosas actividades que se ofrecen: equitación en pista, bautismos de ponis/caballo, paseos por el bosque, acrobacias, actividades ecuestres terapéuticas, y también la posibilidad de realizar diversos cursos de formación durante las vacaciones escolares. Podrás descubrir y practicar la equitación desde el nivel de principiante hasta el avanzado en varias disciplinas. Con vistas al lago de Vieilles Forges, tardará 15 minutos a caballo en encontrarse « en el agua ». Las Écuries des Forges también ofrecen alojamiento para ponis y caballos, incluyendo : – Pellets 2 ó 3 veces al día – Heno 2 veces al día – Limpieza de los boxes 2 veces a la semana – Desinfección de los boxes 1 vez al mes – Puesta en libertad del caballo (pensión con salidas) – Posibilidad de pensión de trabajo Para toda la información, no dude en ponerse en contacto con Mathieu y Chris: – lesecuriesdesforges@afeiph.fr – 03.24.52.97.33 – 07.72.16.71.10 ? con Mathieu Bouvy.

Mit großer Freude und Stolz verkünden wir Ihnen die Eröffnung von Les Écuries des Forges!!! Les Écuries des Forges liegt mitten im Wald, 15 Minuten von Charleville entfernt, und empfängt Sie in einer familiären und freundlichen Umgebung. Wir sind leidenschaftliche Reiter und haben es uns zur Hauptaufgabe gemacht, dem Reiten in der Reitanlage Domaine des Mannesarts seinen Sinn für die Harmonie zwischen Mensch und Pferd zurückzugeben. Eine Struktur, die das Tier respektiert, aber auch den Menschen. Reiten ist gleichzeitig eine Kunst, eine Leidenschaft und ein Sport und wir planen, eine Vielzahl von Aktivitäten anzubieten, um alle Zielgruppen zufrieden zu stellen, von den Kleinsten bis zu den Größten, und nicht zu vergessen die von einer Behinderung betroffenen Personen. Das Reitzentrum verfügt über eine qualitativ hochwertige Ausstattung, die Groß und Klein im Rahmen der zahlreichen angebotenen Aktivitäten begeistern wird: Übungen in der Halle oder auf dem Platz, Pony- oder Pferdetaufen, Waldspaziergänge, Voltigieren, therapeutische Reitaktivitäten, aber auch verschiedene Praktika während der Schulferien. Sie können den Reitsport vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen in verschiedenen Disziplinen entdecken und ausüben. Mit Blick auf den Lac des Vieilles Forges brauchen Sie nur 15 Minuten zu Pferd, um sich « mit den Eisen im Wasser » wiederzufinden. Die Écuries des Forges bieten auch Pony- und Pferdepensionen an, die Folgendes umfassen: – Pellets 2ou3x/Tag – Heu 2x/Tag – Ausmisten der Boxen zweimal pro Woche – Desinfektion der Boxen einmal pro Monat – Freilauf des Pferdes (Pension mit Auslauf) – Möglichkeit der Arbeitspension Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Mathieu und Chris: – lesecuriesdesforges@afeiph.fr – 03.24.52.97.33 – 07.72.16.71.10 – mit Mathieu Bouvy.

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme