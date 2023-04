Lac en fête Lac, 17 juin 2023, Les Mazures.

le Département vous donne rendez-vous le samedi 17 juin au lac des Vieilles-Forges Rendez-vous de de 13h30 à 17h, pour une après-midi d’animationsculturelles, musicales et sportives.Sur l’eau, il sera possible de s’initier à la voile, au canoë paddle, au kayak ou encore à l’aviron. Sur le sable, vouspourrez faire de l’escalade, de l’escrime du basket et même de la boxe ! Pour les plus petits, un château gonflablesera installé.De plus, ce sera l’occasion d’assister aux démonstrations de canoë-kayak, puisque la Journée départementaledes Marcassins canoë-kayak prendra place aux Vieilles-Forges, pour la première fois..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 . .

Lac

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



the Department invites you to a meeting on Saturday, June 17 at the Vieilles-Forges Lake, from 1:30 to 5:00 pm, for an afternoon of cultural, musical and sports activities. On the water, you will be able to try sailing, canoeing, kayaking or rowing. On the sand, you will be able to do climbing, fencing, basketball and even boxing! For the little ones, a bouncy castle will be installed and you will have the opportunity to attend the canoe-kayak demonstrations, since the Departmental Day of the Marcassins canoe-kayak will take place at Vieilles-Forges, for the first time.

el Departamento le invita a una cita el sábado 17 de junio en el lago de Vieilles-Forges, de 13.30 a 17.00 h, para una tarde de actividades culturales, musicales y deportivas. En el agua, será posible probar la vela, el piragüismo, el kayak o el remo. En la arena, escalada, esgrima, baloncesto e incluso boxeo Para los más pequeños, se instalará un castillo hinchable, y tendrá la oportunidad de ver demostraciones de piragüismo, ya que el Día Departamental de los Marcassins de piragüismo y kayak tendrá lugar en Vieilles-Forges por primera vez.

das Département lädt Sie am Samstag, den 17. Juni, zu einem Nachmittag voller kultureller, musikalischer und sportlicher Aktivitäten am Lac des Vieilles-Forges ein. 13.30 bis 17.00 Uhr: Auf dem Wasser können Sie Segeln, Kanu-Paddeln, Kajak fahren oder Rudern lernen. Auf dem Sand können Sie klettern, fechten, Basketball spielen und sogar boxen! Für die Kleinsten gibt es eine Hüpfburg, und Sie können sich Kanuvorführungen ansehen, da der Tag der Kanuwanderer zum ersten Mal in der Vieilles-Forges stattfindet.

Mise à jour le 2023-04-06 par Ardennes Tourisme