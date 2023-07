Escape Game au Corsaire volant Les Mazures, 18 mai 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Qui a osé voler le trésor de Fox ? Venez mener l’enquête en montant à bord Moussaillons !!! Le Corsaire Plume & son équipe vous attendent pour de nouvelles énigmes ! UN ESCAPE GAME au cœur du parc PIRATES du lac des Vieilles Forges !! Le jeudi 18 mai & Vendredi 21 juillet de 17h à 21h (dernier départ : 20h), venez en famille ou entre amis en tant qu’enquêteur et tentez de sauver le trésor de Fox ! Explorez le galion , fouillez l’épave, grimpez jusqu’à la forteresse mais méfiez-vous du Kraken ! (Attention, l’escape game se déroule dans le parc acrobatique mais à aucun moment vous ne serez tenu de pratiquer l’un des parcours, le plancher des vaches est votre allié dans l’aventure !) Je vous joins les affiches des 2 évènements et je me tiens à disposition pour toutes questions. Si vous avez la possibilité de diffuser ces événement sur vos réseaux, je vous en remercierai. Page Facebook de « Les évènements du Professeur Plume ».

2023-05-18 fin : 2023-05-18 . EUR.

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Who dared to steal Fox’s treasure? Come and investigate by coming aboard Moussaillons!!! The Corsair Plume & his team are waiting for you for new enigmas! AN ESCAPE GAME in the heart of the PIRATES park of the Lac des Vieilles Forges ! Thursday May 18th & Friday July 21st from 5pm to 9pm (last departure: 8pm), come with your family or friends as an investigator and try to save Fox’s treasure! Explore the galleon, search the wreck, climb to the fortress but beware of the Kraken! (Beware, the escape game takes place in the acrobatic park but at no time you will be required to practice one of the courses, the floor of the cows is your ally in the adventure!) I enclose the posters of the 2 events and I am available for any questions. If you have the possibility to spread these events on your networks, I will thank you. Facebook page of « Professor Plume’s events

¿Quién se atrevió a robar el tesoro de Fox? ¡Ven a investigar subiendo a bordo del Moussaillons! ¡El Corsario Plume y su equipo te esperan para nuevos enigmas! ¡UN JUEGO DE ESCAPADA en el corazón del parque de los PIRATAS del Lac des Vieilles Forges! El jueves 18 de mayo y el viernes 21 de julio de 17:00 a 21:00 (última salida: 20:00), venga en familia o con amigos como investigador e intente salvar el tesoro de Fox Explora el galeón, busca los restos del naufragio, sube a la fortaleza pero ¡cuidado con el Kraken! (Cuidado, el juego de escape tiene lugar en el parque acrobático pero en ningún momento se te pedirá que practiques uno de los recorridos, ¡el suelo de la vaca es tu aliado en la aventura!) Te adjunto los carteles de los 2 eventos y estoy a tu disposición para cualquier duda. Si tenéis la posibilidad de difundir estos eventos en vuestras redes, os lo agradeceré. Página Facebook de « Eventos del Profesor Plume

Wer hat es gewagt, den Schatz von Fox zu stehlen? Kommen Sie an Bord, um die Ermittlungen aufzunehmen! Der Korsar Feder und seine Mannschaft erwarten Sie zu neuen Rätseln! EIN ESCAPE GAME im Herzen des PIRATEN-Parks am Lac des Vieilles Forges! Am Donnerstag, den 18. Mai & Freitag, den 21. Juli von 17 bis 21 Uhr (letzter Start: 20 Uhr), werden Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden zum Ermittler und versuchen Sie, den Schatz von Fox zu retten! Erkunden Sie die Galeone , durchsuchen Sie das Wrack, klettern Sie bis zur Festung, aber hüten Sie sich vor dem Kraken! (Achtung, das Escape Game findet im Hochseilgarten statt, aber Sie sind zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, einen der Parcours zu absolvieren, der Kuhboden ist Ihr Verbündeter in diesem Abenteuer!) Ich hänge Ihnen die Plakate der beiden Veranstaltungen an und stehe für Fragen zur Verfügung. Wenn Sie die Möglichkeit haben, diese Veranstaltungen in Ihren Netzwerken zu verbreiten, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Facebook-Seite von « Les évènements du Professeur Plume » (Die Veranstaltungen des Federprofessors)

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme