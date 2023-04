Trikayathlon Lac Les Mazures Catégories d’Évènement: Ardennes

Les Mazures

Trikayathlon Lac, 14 mai 2023, Les Mazures. Canoë 4km, VTT 18 km, Trail 7 Km.

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 . .

Lac

Les Mazures 08500 Ardennes Grand Est



Canoe 4km, Mountain bike 18 km, Trail 7 Km Piragüismo 4km, Bicicleta de montaña 18km, Sendero 7km Kanu 4km, MTB 18 km, Trail 7 Km Mise à jour le 2023-02-22 par Ardennes Tourisme

Détails Catégories d’Évènement: Ardennes, Les Mazures Autres Lieu Lac Adresse Lac Ville Les Mazures Departement Ardennes Lieu Ville Lac Les Mazures

Lac Les Mazures Ardennes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les mazures/

Trikayathlon Lac 2023-05-14 was last modified: by Trikayathlon Lac Lac 14 mai 2023 Lac Les Mazures

Les Mazures Ardennes