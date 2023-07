Base de Loisirs des Vieilles Forges Les Mazures, 12 juillet 2023, Les Mazures.

Les Mazures,Ardennes

Au cœur de la forêt, et à quelques kilomètres de la vallée de la Meuse, le site des Vieilles-Forges est le lieu idéal pour s’offrir un moment de détente et de loisirs dans un environnement grandiose. Composé d’un ensemble forestier de 1 000 ha et d’un lac de 150 ha, ce site naturel unique permet de pratiquer de nombreuses activités comme la baignade, le canoë-kayak, la pêche ou encore la randonnée pédestre. Le domaine des Vieilles-Forges accueille chaque année 280.000 visiteurs. Il est considéré aujourd’hui comme le premier site touristique ardennais. Chaque été, la baignade est surveillée, tous les après-midis, entre mi-juin et la fin du mois d’août..

In the heart of the forest, and a few kilometres from the Meuse valley, the Vieilles-Forges site is the ideal place to relax and enjoy a moment of leisure in a grandiose environment. Composed of a forest of 1,000 ha and a lake of 150 ha, this unique natural site allows you to practice many activities such as swimming, canoeing, fishing or hiking. The Domaine des Vieilles-Forges welcomes 280,000 visitors every year. It is considered today as the first tourist site of the Ardennes. Every summer, swimming is supervised every afternoon between mid-June and the end of August.

En el corazón del bosque, y a pocos kilómetros del valle del Mosa, el recinto de Vieilles-Forges es el lugar ideal para relajarse y disfrutar de un momento de ocio en un entorno grandioso. Compuesto por un bosque de 1.000 hectáreas y un lago de 150 hectáreas, este sitio natural único ofrece muchas actividades como natación, piragüismo, pesca y senderismo. El Domaine des Vieilles-Forges recibe 280.000 visitantes cada año. Hoy en día se considera el primer sitio turístico de las Ardenas. Todos los veranos, la natación se supervisa todas las tardes entre mediados de junio y finales de agosto.

Mitten im Wald und nur wenige Kilometer vom Maastal entfernt ist der Standort Vieilles-Forges der ideale Ort, um sich einen Moment der Entspannung und Freizeitgestaltung in einer grandiosen Umgebung zu gönnen. Diese einzigartige Naturlandschaft, die aus einem 1000 ha großen Waldgebiet und einem 150 ha großen See besteht, bietet zahlreiche Möglichkeiten für Aktivitäten wie Baden, Kanu- und Kajakfahren, Angeln und Wandern. Die Domaine des Vieilles-Forges empfängt jedes Jahr 280.000 Besucher. Es gilt heute als die wichtigste touristische Sehenswürdigkeit der Ardennen. Jeden Sommer wird das Baden überwacht, und zwar jeden Nachmittag zwischen Mitte Juni und Ende August.

