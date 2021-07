Bordeaux Ponton d'Honneur Bordeaux, Gironde Les maux bleus sailing hirondelle Ponton d’Honneur Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Les maux bleus sailing hirondelle Ponton d’Honneur, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Bordeaux. Les maux bleus sailing hirondelle

du dimanche 18 juillet au dimanche 1 août à Ponton d’Honneur

**L ES NOUVEAUX RÉCITS DE LA MER** **témoigner des relations humains-océan** **pour un futur durable** Une expédition à la voile entièrement dédiée à la création d’outils de sensibilisation à une relation plus durable avec l’océan. Ces reportages montrent les impacts locaux d’une crise environnementale globale, et les solutions à l’échelle locale pour y faire face. Découvrez l’océan à travers ceux qui aiment et vivent la mer au quotidien, et qui agissent à leur échelle pour un avenir plus durable.

visites sur réservation

Mission : sensibilisation à la protection des océans Ponton d’Honneur Quai Richelieu 33000 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Centre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T17:00:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T17:00:00;2021-07-20T10:00:00 2021-07-20T17:00:00;2021-07-21T10:00:00 2021-07-21T17:00:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T17:00:00;2021-07-23T10:00:00 2021-07-23T17:00:00;2021-07-24T10:00:00 2021-07-24T17:00:00;2021-07-25T10:00:00 2021-07-25T17:00:00;2021-07-26T10:00:00 2021-07-26T17:00:00;2021-07-27T10:00:00 2021-07-27T17:00:00;2021-07-28T10:00:00 2021-07-28T17:00:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T17:00:00;2021-07-30T10:00:00 2021-07-30T17:00:00;2021-07-31T10:00:00 2021-07-31T17:00:00;2021-08-01T09:30:00 2021-08-01T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Ponton d'Honneur Adresse Quai Richelieu 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Ponton d'Honneur Bordeaux