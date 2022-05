Les mauvais jours finiront! chroniques en chansons de la commune de Paris, 29 juillet 2022, .

Les mauvais jours finiront! chroniques en chansons de la commune de Paris

2022-07-29 – 2022-07-29

En 2021, au beau milieu de la crise sanitaire, on commémorait les 150 ans de la Commune de Paris : deux fois par siècle, un événement majeur de l’histoire de France sort de l’oubli dans lequel on l’a délibérément enfoui. Comme un secret de famille qu’on a du mal à assumer, on cache aux jeunes générations une insurrection qu’on croit honteuse et dont la seule mémoire risquerait de mettre à mal la bien-pensance officielle.

Le théâtre de la Corniche revisite ces 72 journées du printemps 1871, remises dans leur contexte historique. L’évocation est illustrée de chansons de l’époque interprétées par deux paroliers qui ont vécu l’insurrection : Jean Baptiste Clément, l’auteur du Temps des Cerises et membre du Conseil de la Commune, et Jules Jouy, témoin des événements à l’age de 16 ans et à qui l’on doit de nombreux textes sur la période.

Conception et interprétation : Antoine Asnar, Claude Bonnard, Patrice Langlois.

