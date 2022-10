Un dragon dans mon jardin ! les Mâts Saulgé Catégories d’évènement: Saulgé

Goûter partagé chez l’habitant. Gâteaux et boissons fournis par le CPA Lathus

Les amphibiens aiment l’humidité et s’apprêtent à rejoindre les forêts, bois et autres cachettes pour passer l’hiver. Profitons de cette occasion pour les observer. les Mâts Saulgé Les mâts Saulgé 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine Quelle est cette étrange créature ? Un habitant passionné de biodiversité nous ouvre son jardin à la recherche des amphibiens qui s’y cachent. Observations scientifiques et émerveillement pour petits et grands.

