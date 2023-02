Les matins musicaus de Christian Branne OT Castillon-Pujols Branne Catégories d’Évènement: Branne

Gironde Branne Ce samedi 25 février à partir de 10h30, notre bénévole Christian vous propose de découvrir le fonds de musique classique de la médiathèque. Un moment convivial et chaleureux, durant lequel, Christian vous donnera des infos inédites, vous proposera des découvertes et ses coups de cœurs !

Pour tout-public. Il reste encore quelques places, n’hésitez pas à vous inscrire ! Pour cela, plusieurs options :

par téléphone au 05 57 25 03 80

par mail à mediabranne@castillonpujols.fr

