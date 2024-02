Les matins à la Manade Fernay Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Arles, mardi 2 juillet 2024.

Les matins à la Manade Fernay Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Arles Bouches-du-Rhône

Venez visiter notre élevage de Taureaux et Chevaux. Le Manadier vous fera découvrir toutes les richesses de ce mode d’élevage et ses traditions.

Vous serez installés dans une Charrette Tractée pour approcher les Taureaux, les Juments de Camargue et leurs poulains. À la fin de la visite, le verre du Gardian vous sera offert.



Pour déjeuner, vous pourrez déguster soit nos Planches de Charcuterie de Taureaux et Fromage dans la cour du Mas ou bien le Menu “Entrée, plat, dessert”.

(Boissons non incluses)



Selon les jours vous sera proposés

Entrée Assiette de Charcuterie de Taureau ou Salade provençale

Plat Gardianne de Taureau ou Grillade de Taureau

Dessert Glace ou tarte au fruits



Pour toute demande particulière (végétarien ou autre), merci de le signaler lors de votre réservation. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-02 10:30:00

fin : 2024-08-31

Mas des Jasses de la ville, Manade Fernay Mas des Jasses de la Ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur ot-arles@arlestourisme.com

L’événement Les matins à la Manade Fernay Arles a été mis à jour le 2024-02-19 par Office de Tourisme d’Arles