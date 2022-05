Les matinées sportives – Réveil musculaire, 5 juillet 2022, .

Les matinées sportives – Réveil musculaire

2022-07-05 – 2022-07-05

On vous donne rendez-vous sur la plage avec Jonathan et Lucas pour se mettre en forme et de bonne humeur pour attaquer la journée de la meilleure des façons.

Gratuit – Rv Plage Anima’pôle – Prévoir serviette et bouteille d’eau – Rdv 10h30

otfm

