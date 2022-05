Les matinées sportives – Footing nature, 4 juillet 2022, .

Les matinées sportives – Footing nature

2022-07-04 – 2022-07-04

On enfile ses baskets, son jogging et on vient se faire une petite course à pied pour se mettre en forme et de bonne humeur pour attaquer la journée ! Attention dépaysement garanti !

Dès 14ans – RDV plage Anima’pôle à 10h – Gratuit

On enfile ses baskets, son jogging et on vient se faire une petite course à pied pour se mettre en forme et de bonne humeur pour attaquer la journée ! Attention dépaysement garanti !

Dès 14ans – RDV plage Anima’pôle à 10h – Gratuit

On enfile ses baskets, son jogging et on vient se faire une petite course à pied pour se mettre en forme et de bonne humeur pour attaquer la journée ! Attention dépaysement garanti !

Dès 14ans – RDV plage Anima’pôle à 10h – Gratuit

otfm

dernière mise à jour : 2022-05-27 par