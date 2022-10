Les matinées jeux du samedi Dax, 5 novembre 2022, Dax.

124 rue des écoles Bibliothèque municipale Dax Landes Bibliothèque municipale 124 rue des écoles

2022-11-05 – 2022-11-05

EUR 0 0 Le 1er samedi de chaque mois, venez passer un moment de convivialité et de partage autour de jeux de société modernes, pour enfants et adultes. Sélection de jeux pour tous les âges et animation par la ludothèque ambulante « Les Jeux de Vivie ».

+33 5 58 90 24 54

dernière mise à jour : 2022-10-05 par