LES MATINÉES EN FAMILLE À LA FERME DES CERFS DE LA FARDELLIÈRE, 12 juillet 2022, .

LES MATINÉES EN FAMILLE À LA FERME DES CERFS DE LA FARDELLIÈRE

2022-07-12 – 2022-07-12

6 6 EUR Partez pour une balade ludique au cœur de la nature à la découverte des cerfs, des biches et leurs faons. Avec le livret Bichon-Bichette, que nous offrons aux enfants, lancez vous à la quête des trésors naturels de la ferme.

Prolongez cet instant en réservant votre panier pique-nique de produits 100% fermiers et locaux.

Vous pourrez partager ce pique-nique au bord de l’eau si la météo est au rendez-vous et avec un peu de chance entendre le brâme du cerf…

Sur réservation uniquement.

Gratuit pour les moins de deux ans

Tarif visite + de 2 ans : 6€ / pers

Tarif panier pique-nique : 10€ / adulte – 6€ / enfant

Le panier pique nique (100% fermier et local) est composé de :

* Casse-croûte pain aux céréales Valanjou

* Rillettes et Saucisson de cerf Valanjou

* Chèvre Cabri d’Anjou Chemillé

* Miel Le Nid des Nonces Valanjou

* Crudités Le Moulin de Sourdigne Valanjou

* Fraises GAEC Lait-fraises Valanjou

* Fondant au chocolat maison Valanjou

* Boissons non comprises, buvette locale.

Une idée de sortie ludique originale pour prendre l’air en famille en pleine nature au milieu des animaux !

