Chemillé-en-Anjou Maine-et-Loire Chemillé-en-Anjou 6 6 EUR Partez pour une balade ludique au cœur de la nature à la découverte des cerfs, des biches et leurs faons. Avec le livret Bichon-Bichette, que nous offrons aux enfants, lancez vous à la quête des trésors naturels de la ferme.

Prolongez cet instant en réservant votre panier pique-nique de produits 100% fermiers et locaux. Vous pourrez partager ce pique-nique au bord de l’eau si la météo est au rendez-vous et avec un peu de chance entendre le brâme du cerf… Sur réservation uniquement.

Visite + de 2 ans : 6e/pers

Une idée de sortie ludique originale pour prendre l'air en famille en pleine nature au milieu des animaux ! lescerfsdelafardelliere@yahoo.fr http://lescerfsdelafardelliere.fr/

