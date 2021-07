LES MATINEES « DOUCEUR » Bègles plage, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Bègles.

LES MATINEES « DOUCEUR »

du jeudi 8 juillet au jeudi 26 août à Bègles plage

Après une nuit de sommeil, notre corps a parfois du mal à émerger. Nos membres sont engourdis, nos articulations un peu raides et quelques douleurs dorsales peuvent se faire ressentir. Quelques minutes suffisent pour se remettre en marche et débuter la journée en pleine forme. Voici un aperçu des avantages à s’entraîner le matin : * C’est vite fait, * Ça te réveille, * Tu t’accordes consciemment du temps, * Tu es plus concentré le reste de la journée, * Tu gagnes en souplesse et en forme et prévient les tensions, * Tu es de meilleure humeur et en meilleure santé, * Tu apportes plus de structure et de productivité à ta vie quotidienne, * Tu actives ton corps entier, tes articulations et ton métabolisme,

GRATUIT – Inscriptions sur place

Quelques exercices à faire le matin pour bien réveiller son corps !

Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T10:30:00 2021-07-08T12:00:00;2021-07-15T10:30:00 2021-07-15T12:00:00;2021-07-22T10:30:00 2021-07-22T12:00:00;2021-07-29T10:30:00 2021-07-29T12:00:00;2021-08-26T10:30:00 2021-08-26T12:00:00