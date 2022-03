Les matinées de Marcel Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Les matinées de Marcel Cabourg, 25 mai 2022, Cabourg. Les matinées de Marcel Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré Cabourg

2022-05-25 – 2022-06-08 Villa du Temps Retrouvé 15 av. du Pdt Raymond Poincaré

À l'occasion du centième anniversaire de la mort de Marcel Proust, la Villa du Temps retrouvé rend hommage à l'écrivain. Une programmation riche et variée vous est proposée pour vous plonger dans l'univers de Proust, son histoire et ses inspirations. Conférences, lectures, exposition dans le jardin, visites littéraires ou encore animations en famille, il y en a pour tous les goûts.

