LES MATINALES SPORTIVES : INITIATION VÉLO Étaples, 30 avril 2022, Étaples.

LES MATINALES SPORTIVES : INITIATION VÉLO Place du Général de Gaulle

Service événementiel Étaples

2022-04-30 – 2022-04-30

Service événementiel Étaples Pas-de-Calais

Étaples ACTIVITÉ : INITIATION VÉLO

Samedi 30 avril, de 9 h à 11 h, au plateau J. Bigot (derrière la piscine)

Savoir rouler à vélo, apprendre à son enfant à rouler à vélo. Les éducateurs sportifs essaieront de donner les repères pour apprendre à rouler à votre enfant (ou le perfectionner).

Forte de sa dynamique sportive, des engagements portés par la municipalité et des financements apportés à l’entretien et la construction de ses équipements, la ville d’Étaples-sur-mer souhaite désormais poursuivre cet élan en proposant des rencontres innovantes, hors temps scolaire.

Ouvertes à tous les âges selon les activités et encadrées par les éducateurs sportifs municipaux, les matinales du sport ont pour objectif de faire connaître de nouvelles disciplines durant une séance d’apprentissage de 2 à 3 h, pour en développer la pratique et favoriser par la même occasion le bien-être corporel.

Il s’agit de mettre en avant gratuitement des activités nouvelles qui pourront aussi renforcer les liens entre le monde scolaire et le monde sportif ou entre parents et enfants. L’orientation, le disc-golf, le cross-fit, la marche nordique, le self défense, les sorties VTT,… font partie du programme. L’apprentissage du vélo s’inscrit par exemple dans ce programme et pourra vous donner les clés de la réussite en transmettant les bons gestes et les bons conseils.

Renseignements : Service des Sports

03.21.89.62.77 / sports@etaples-sur-mer.net

communication@etaples-sur-mer.net +33 3 21 89 62 73

