LES MATINALES DU CADRE NOIR 2021-09-09 – 2021-09-09 Saint-Hilaire-Saint-Florent Avenue de l'École Nationale d'Équitation

Saumur Maine-et-Loire 17 17 EUR Les écuyers du Cadre Noir vous donnent rendez-vous tout au long de la saison 2021 à l’occasion de ces matinales pour présenter et expliquer le travail de leurs jeunes chevaux. Un moment unique pour découvrir l’univers du Cadre Noir. billetterie.cadrenoir@ifce.fr +33 2 41 53 50 80 https://www.ifce.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-30 par

