Les Matinales d’Orion

Les Matinales d’Orion, 12 juillet 2022, . Les Matinales d’Orion

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-26 12:00:00 Les inédites d’Orion à l’Observatoire du Betz : visite de l’observatoire, ateliers en plein air.

Des amateurs désireux de partager leur passion pour l’astronomie et l’observation du ciel proposent des animations tout l’été. dernière mise à jour : 2022-03-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville