Arles Bouches-du-Rhône Arles En été, les premières heures de la journée sont les plus propices à l’observation de la faune. Vous serez aux premières loges en accompagnant le guide naturaliste lors de sa tournée matinale. Accompagnez un garde du littoral dans sa tournée et accompagnez le lors de son suivi ornithologique palissade@parc-camargue.fr +33 4 42 86 81 28 https://www.palissade.fr/ En été, les premières heures de la journée sont les plus propices à l’observation de la faune. Vous serez aux premières loges en accompagnant le guide naturaliste lors de sa tournée matinale. Domaine de la Palissade Chemin Départemental 36 Arles

