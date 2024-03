LES MATINALES DE L’ENTREPRISE Technopôle de l’Arsenal Rochefort Océan Rochefort, mardi 2 avril 2024.

LES MATINALES DE L’ENTREPRISE Speed-meetings gratuits avec des professionnels conseils d’entreprises (avocats d’affaires, experts-comptables, banques, CCI, CMA, Région Nouvelle Aquitaine, métiers du numériques, assureur etc.). Mardi 2 avril, 09h00 Technopôle de l’Arsenal Rochefort Océan Entrée libre sans inscription ni rendez-vous – conseil gratuit

Début : 2024-04-02T09:00:00+02:00 – 2024-04-02T13:00:00+02:00

LES MATINALES DE L’ENTREPRISE est accessible à tous gratuitement, sans inscription et sans rendez-vous.

Si tu as pour projet de créer ou de reprendre une entreprise ou si c’est déjà fait et que tu as mille questions à poser (micro entrepreneur notamment), vient bénéficier de conseils personnalisés des professionnels de ton choix.

Seront présents pour te rencontrer en tête à tête :

– avocat d’affaires (volets droit des sociétés, marques, contrats et conditions générales de vente),

– expert-comptable,

– assureur,

– banque,

– professionnels issus du numérique et de la communication (web designer, community manager, etc.),

– la Chambre de Commerce et d’Industrie,

– la Chambre des Métiers,

– la Région Nouvelle Aquitaine,

– le Technopôle de Rochefort,

– France Travail,

– des entrepreneurs qui se sont lancés pour bénéficier d’un retour d’expérience au plan humain.

A bientôt :) !

Technopôle de l'Arsenal Rochefort Océan 11 Rue Auguste Giral 17300 Rochefort Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

création reprise

Aurélie BERTRAND – Canva