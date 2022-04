Les matinales de la médiathèque Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque de Sèvres, le samedi 9 avril à 10:30

Dans le cadre de la Semaine des Langues 2022, la médiathèque organise une rencontre avec Michel Volkovitch, traducteur et poète (grec moderne/romans policiers). Il nous parlera de son métier, de sa passion, de son rôle de médiateur entre deux cultures et répondra aux questions du public sur le métier et l’art de la traduction. Mai Lan Vidal, coordinatrice du festival, viendra présenter le festival Vo-Vf

Entrée libre

Médiathèque de Sèvres 8 rue de Ville d'Avray Sèvres Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:30:00 2022-04-09T12:00:00

