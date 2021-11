Sèvres Médiathèque de Sèvres Hauts-de-Seine, Sèvres Les Matinales de la Médiathèque Médiathèque de Sèvres Sèvres Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Les Matinales de la Médiathèque

Médiathèque de Sèvres, le samedi 4 décembre à 10:30

Médiathèque de Sèvres, le samedi 4 décembre à 10:30

Les romans de la rentrée littéraire vous attendent ! Notre partenaire La Générale Librest présentera une sélection de romans de la Rentrée Littéraire autour d’un café et croissant.

Entrée libre

Médiathèque de Sèvres
8 rue de Ville d'Avray
Sèvres
Hauts-de-Seine

2021-12-04T10:30:00 2021-12-04T12:00:00

