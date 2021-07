Nantes Maison de quartier la mano Loire-Atlantique, Nantes Les matinales de la mano Maison de quartier la mano Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Les matinales de la mano Maison de quartier la mano, 2 août 2021-2 août 2021, Nantes. 2021-08-02

Horaire : 09:30 11:00

Gratuit : oui Tout public Actualités et animations de la semaine autour de croissants et boissons chaudes Maison de quartier la mano 3 rue Eugène Thomas Nantes

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Étiquettes évènement : Autres Lieu Maison de quartier la mano Ville Nantes Age maximum Tout public lieuville Maison de quartier la mano Nantes