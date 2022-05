“Les Matinales” à Terres d’Oiseaux, 6 juillet 2022, .

“Les Matinales” à Terres d’Oiseaux

2022-07-06 07:30:00 – 2022-08-31

EUR 6 6 Amoureux des oiseaux, ce moment vous est dédié! Terres d’Oiseaux vous ouvre ses portes les mercredis dès 7h30 du matin quand les températures estivales sont encore fraîches. Venez assister au réveil du parc et profiter des couleurs et de l’ambiance matinale pour écouter, observer et photographier ce que la nature a à vous offrir !

Réservation obligatoire avant le mardi 17h.

+33 5 57 32 88 80

