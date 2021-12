Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Les matières premières en parfumerie Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les matières premières en parfumerie Les Étincelles du Palais de la découverte, 10 octobre 2021, Paris. Les matières premières en parfumerie

du dimanche 10 octobre au dimanche 28 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 14 ans. Au travers de cette introduction générale aux parfums, venez découvrir quelques matières premières, naturelles ou synthétiques, qui constituent l’orgue du parfumeur. Initiez-vous également aux principales techniques d’extraction de ces matières premières. 14 ans et + Venez découvrir les bases de la parfumerie dans cet exposé haut en odeurs. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-10T17:00:00 2021-10-10T18:00:00;2021-10-16T11:40:00 2021-10-16T12:40:00;2021-10-16T11:40:00 2021-10-16T12:40:00;2021-10-17T10:20:00 2021-10-17T11:20:00;2021-10-17T10:20:00 2021-10-17T11:20:00;2021-10-28T14:20:00 2021-10-28T15:20:00;2021-10-28T14:20:00 2021-10-28T15:20:00;2021-11-21T15:40:00 2021-11-21T16:40:00;2021-11-21T15:40:00 2021-11-21T16:40:00;2021-11-27T11:40:00 2021-11-27T12:40:00;2021-11-27T11:40:00 2021-11-27T12:40:00;2021-11-28T10:20:00 2021-11-28T11:20:00;2021-11-28T10:20:00 2021-11-28T11:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris