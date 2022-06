Les mathématiciens du Montparnasse – Festival 2022 Cimetière du Montparnasse Paris Catégories d’évènement: île de France

Le nombre de participants est limité à 20 pour chaque promenade

Les mathématiciens du Montparnasse – Festival 2022 – promenades scientifiques avec Parcours des sciences Par un parcours ciblé dans trois cimetières, il s’agira d’évoquer les vies et les œuvres de mathématiciens. Tout au long de ces incursions thématiques, il s’agira de s’interroger sur les conditions de la production des connaissances et sur les connaissances elles-mêmes à une époque donnée. Des compléments bibliographiques, pour aller plus loin, seront proposés en fin de parcours. Ici, seront évoqués les parcours sociaux, politiques et scientifiques de Liouville, de Galois, de Le Verrier, et de Poincaré Cimetière du Montparnasse 3 bd Edgard Quinet 75014 Paris Contact : https://www.parcoursdessciences.fr 06 26 57 43 12 contact.parcours@laposte.net https://www.facebook.com/parcours.dessciences https://www.facebook.com/parcours.dessciences http://WWW.PROMENADES-SCIENTIFIQUES.FR

