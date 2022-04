Les matériaux et l’homme : un voyage dans le temps et dans l’espace Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire Orsay Catégories d’évènement: Essonne

Orsay

Les matériaux et l’homme : un voyage dans le temps et dans l’espace Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire, 7 avril 2022, Orsay. Les matériaux et l’homme : un voyage dans le temps et dans l’espace

du jeudi 7 avril au vendredi 29 avril à Laboratoire de Physique des Solides, Bât. 510. Campus universitaire

Les matériaux sont indissociables de l’activité humaine. Du silex préhistorique, nécessaire pour chasser et survivre il y a environ un million d’années aux matériaux complexes élaborés aujourd’hui pour équiper des réacteurs d’avion, pour réaliser des prothèses médicales ou pour fabriquer des pièces miniaturisées en informatique… La même démarche s’applique : profiter des propriétés spécifiques d’un matériau pour un emploi donné. Dans une première partie, c’est à un véritable récit du cycle de vie des matériaux auquel vous êtes conviés. Il vous mènera en douceur des neiges du Klondike au musée Guggenheim à Bilbao, de la flèche en obsidienne à l’algue unicellulaire, de la hutte en bois au viaduc de Millau…Puis, nous entrerons dans le 21ème siècle où les matériaux se parent de qualificatifs évocateurs : matériaux hybrides, intelligents, auto-cicatrisants, architecturés, bio-inspirés… sans oublier les métaux rares (dont les terres rares) et les nanomatériaux. Ces développements posent des questions sociétales et géopolitiques qui seront brièvement évoquées.

entrée libre

Les matériaux sont indissociables de l’activité humaine. Du silex préhistorique, nécessaire pour chasser et survivre il y a environ un million d’années aux matériaux complexes élaborés aujourd’hui … Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire 1 rue Nicolas Appert, 91405 ORSAY Orsay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T13:30:00 2022-04-07T15:00:00;2022-04-29T13:30:00 2022-04-29T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Orsay Autres Lieu Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire Adresse 1 rue Nicolas Appert, 91405 ORSAY Ville Orsay lieuville Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire Orsay Departement Essonne

Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire Orsay Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orsay/

Les matériaux et l’homme : un voyage dans le temps et dans l’espace Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire 2022-04-07 was last modified: by Les matériaux et l’homme : un voyage dans le temps et dans l’espace Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire Laboratoire de Physique des Solides,Bât. 510. Campus universitaire 7 avril 2022 Bât. 510. Campus universitaire Orsay Laboratoire de Physique des Solides Orsay

Orsay Essonne