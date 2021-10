Le Mans Maison du Pilier rouge Le Mans, Sarthe Les matériaux d’une ville durable… du Moyen âge à aujourd’hui Maison du Pilier rouge Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

Les matériaux d'une ville durable… du Moyen âge à aujourd'hui

Maison du Pilier rouge, le dimanche 17 octobre à 15:00

### Spécial animation famille Le bois, le chanvre, la paille, la terre… étaient utilisés dans les constructions mancelles les plus anciennes encore visibles. Un parcours de la Cité Plantagenêt jusqu’à la Fabrique nous montre ces savoir-faire ancien et ces matériaux qu’on redécouvre aujourd’hui. À la Fabrique, l’exposition Fibra met à l’honneur les matériaux durables mis en oeuvre dans les constructions contemporaines. **_Un évènement proposé par le service Tourisme et Patrimoine de la ville du Mans «Ville d’art et d’histoire» et une visite guidée par Juliette Poirot-Bourdain._** _D’autres visites guidées sont programmées du 17 au 23 octobre ; le 13 novembre ; le 4 décembre._

Plein tarif : 6€ / tarif réduit : 4€. Billetterie seulement à la Maison du Pilier-Rouge

Maison du Pilier rouge 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans

