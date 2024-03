Les matériaux coffrés et de concrétion : les nouvelles matérialités de l’architecture (XVe-XXe siècles) Salon Roseraie 1 Lyon, mardi 25 juin 2024.

Les matériaux coffrés et de concrétion : les nouvelles matérialités de l’architecture (XVe-XXe siècles) Joao MASCARENHAS-MATEUS, Gilbert RICHAUD Mardi 25 juin, 11h00 Salon Roseraie 1

La session est centrée sur l’histoire des matériaux coffrés et de concrétion conçus et expérimentés en Europe, dans les territoires sous son influence, du XVe siècle au début de la Première Guerre mondiale. Ces systèmes de construction visaient à remplacer les maçonneries traditionelles à base de chaux, la terre cuite, le bois ou le fer, pour des raisons d’économie, de durabilité et de résistance mécanique. Ces procédés permettaient d’obtenir sur place des ouvrages monolithes adoptant la forme des coffrages dans lesquels les matériaux avaient été comprimés et agglomérés, manuellement ou mécaniquement.

Ces innovations ont conduit à de nouveaux horizons architecturaux basés d’abord sur la résurgence d’anciennes techniques vernaculaires telles que le pisé, utilisé par les architectes néoclassiques européens à la fin du XVIIIe siècle. À l’ère industrielle, le béton ordinaire ou « aggloméré », parallèlement à la fonte et à l’acier laminé, a finalement conduit au béton armé et à la révélation de sa nature et de son potentiel plastiques. Ces développements ont établi un nouveau paradigme architectural largement exploré dans le monde entier.

Les premiers bétons ont eu des liens importants avec des progrès dans divers domaines scientifiques. Ils ont encouragé de nouvelles ambitions, aspirations, idéologies et utopies. Ils ont proposé des alternatives à la maçonnerie traditionnelle de blocs de pierre ou de brique et libéré les murs et piliers des ordres et du principe de compression des éléments structurels. Des relations alternatives avec la matérialité ont été proposées, suggérant également une forme d’agentivité, une sorte de vie indépendante de ces nouveaux matériaux.

Salon Roseraie 1 Centre de Congrès de Lyon Lyon 69006 Cité Internationale Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes