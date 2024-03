Les Matérialités de la photographie 1/3 Auditorium Pasteur Lyon, lundi 24 juin 2024.

Le thème de la matérialité, d’abord envisagé sous l’angle techniciste, devient véritablement central dans les études photographiques lorsque le “tournant matériel” des années 1980 affecte la réflexion historique et théorique sur l’image photographique. Avec la généralisation des techniques numériques s’engage une lecture rétrospective de la période analogique, autour de multiples axes méthodologiques (histoire de l’art, études visuelles, théorie des médias, anthropologie, sociologique, conservation et restauration). Faut-il y lire une réponse inquiète face à la « dématérialisation » du numérique ?

L’(im)matérialité de la photographie réunit chercheurs, conservateurs, restaurateurs et artistes autour de la distinction entre image et objet, émulsion et support. La raréfaction des supports argentiques invite ensuite à une histoire industrielle et post-industrielle de la photographie, attentive à ses modes de production. Les processus et savoir-faire menacés par l’évolution structurelle d’un secteur font, enfin, l’objet de nouvelles réflexions.

Loin de constituer un énième jalon vers la « post-photography », l’angle de la matérialité appelle aujourd’hui une écologie des médias. D’un côté, l’évaluation de l’empreinte écologique de la photographie nécessite une histoire des matériaux, souvent polluants et nocifs, qui la constituent. De l’autre, le poids économique et le tribut environnemental de la production, de la circulation et du stockage des images numériques transparait dans les recherches proposant une archéologie des réseaux.

La pluralité de ces contributions récentes invite à repenser les matérialités de la photographie dans une perspective prenant en compte autant le matériau que le processus. Quels sont les matériaux, les gestes, les savoir-faire de la photographie ? Quelles histoires économiques, industrielles, scientifiques, esthétiques et philosophiques méritent d’être convoquées pour en comprendre la portée ?

