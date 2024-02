LES MATELLES PASSE SA PREMIÈRE ÉTOILE Les Matelles, samedi 2 mars 2024.

LES MATELLES PASSE SA PREMIÈRE ÉTOILE Les Matelles Hérault

Les Matelles passe sa première étoile

Buvette et restauration sur place.

Les Matelles passe sa première étoile

On vous avait prévenus on arrive Tout schuuuusss

Retrouve nous le Samedi 2 Mars sur la place du boulodrome, pour une soirée soooo fresh & décontractée avec ta plus belle tenue de ski

17h 19 h jeux pour les enfants animés par mon école et moi

19h: apéritif musical

19h30 prix pour la meilleure tenue de ski

21h 1h soirée Animée par DJ Nook

On vous attend nombreux afin de se réchauffer un maximum .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 17:00:00

fin : 2024-03-02

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie

L’événement LES MATELLES PASSE SA PREMIÈRE ÉTOILE Les Matelles a été mis à jour le 2024-02-09 par OT DU GRAND PIC ST LOUP