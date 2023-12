FAITES DE LA SOUPE Les Matelles, 20 janvier 2024, Les Matelles.

Les Matelles Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Faites de la soupe

Venez partager votre recette de soupe d’hiver préférée.

« Partage ta soupe et ramène ton bol »

Dégustation, échange, partage et convivialité autour de délicieuse soupe et vins de chez nous!.

Programme:

16h: animation déco pour la soirée (venez nous aider à décorer et aménager la salle pour la soirée ! Petits et grands bienvenus!

16h30: goûter partagé

17h30 assemblée générale (ouvert à tous, venez vous informer sur notre association, nous avons besoin de nouveaux adhérents motivés!

18h apéritif offert

19h soirée festive (moment convivial et festif autour de vos meilleures soupes et dégustation de vin (repas partagé)

.

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-19 par OT DU GRAND PIC ST LOUP