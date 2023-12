EXPOSITION SUNRA Les Matelles Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-01-19 18:30:00

La Municipalité des Matelles a le plaisir d’accueillir le street-artiste montpelliérain SUNRA à la médiathèque Marie Rouanet, pendant tout le mois de Janvier.

Une belle surprise pour commencer la Saison Culturelle 2024…

Le territoire d’expression privilégié de Sunra est l’espace public, aussi c’est un grand privilège de pouvoir vous proposer de découvrir une vingtaine de ces œuvres dans la Salle de l’Astragale. . Les Matelles 34270 Hérault Occitanie

