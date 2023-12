LE MARCHÉ DES MATELLES AUX COULEURS DE NOËL Les Matelles, 4 décembre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

OYEZ, OYEZ ! Dimanche 17 Décembre 9h/16h MARCHÉ PRODUCTEURS aux couleurs de Noël

Seront présents divers producteurs locaux. La boucherie , la boulangerie , le tabac et la fromagerie auront le plaisir de vous accueillir aux horaires habituels.

Restauration sur place avec Food truck, et plateaux repas.

Des tables seront mises à disposition pour déguster les divers mets EN TOUT CONVIVIALITE !.

2023-12-17 09:00:00 fin : 2023-12-17 16:00:00. .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



OYEZ, OYEZ ! Sunday December 17 9am/16pm Christmas PRODUCER MARKET

Various local producers will be present. The butcher’s, baker’s, tobacconist’s and cheesemonger’s will be pleased to welcome you at their usual times.

On-site catering with food truck and meal trays.

Tables will be available for tasting the various delicacies IN ALL CONVIVIALITY!

¡OYEZ, OYEZ ! Domingo 17 de diciembre 9h/16h MERCADO DE PRODUCTORES DE NAVIDAD

Varios productores locales estarán presentes. La carnicería, la panadería, el estanco y la quesería estarán encantados de recibirle en sus horarios habituales.

Restauración in situ con un food truck y bandejas de comida.

Habrá mesas disponibles para degustar los distintos platos en un ambiente cordial

OYEZ, OYEZ! Sonntag, 17. Dezember 9.00/16.00 Uhr Weihnachtsmarkt der Produzenten

Es werden verschiedene lokale Produzenten anwesend sein. Die Metzgerei, die Bäckerei, der Tabakladen und die Käserei freuen sich, Sie zu den üblichen Öffnungszeiten begrüßen zu dürfen.

Verpflegung vor Ort mit Foodtrucks und Tabletts.

Es werden Tische bereitgestellt, an denen Sie die verschiedenen Gerichte in aller Gemütlichkeit genießen können!

Mise à jour le 2023-12-01 par OT DU GRAND PIC ST LOUP