MARCHÉ DES POTIERS Les Matelles, 1 décembre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

La commune des Matelles organise son marché de potiers. Des animations et une buvette seront proposées aux visiteurs..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



The commune of Les Matelles organizes its potters’ market. There will be entertainment and a refreshment bar for visitors.

El municipio de Les Matelles organiza su mercado de alfareros. Habrá animación y un bar de refrescos para los visitantes.

Die Gemeinde Les Matelles organisiert ihren Töpfermarkt. Den Besuchern werden Animationen und ein Getränkestand geboten.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP