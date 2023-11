PROJECTION DOCUMENTAIRE, L’ENERGIE POSITIVE DES DIEUX Les Matelles, 17 novembre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

PROJECTION DOCUMENTAIRE L’ENERGIE POSITIVE DES DIEUX

Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque Marie Rouanet projette le documentaire L’énergie Positive des Dieux réalisé par Laëtitia Moller..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



SCREENING OF THE DOCUMENTARY L?ENERGIE POSITIVE DES DIEUX

As part of documentary film month, the Marie Rouanet media library is screening the documentary L?énergie Positive des Dieux, directed by Laëtitia Moller.

PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL L’ENERGIE POSITIVE DES DIEUX

En el marco del Mes del Cine Documental, la mediateca Marie Rouanet proyecta el documental L’énergie positive des dieux, dirigido por Laëtitia Moller.

DOKUMENTARFILM L’ENERGIE POSITIVE DES DIEUX (DIE POSITIVE ENERGIE DER GÖTTER)

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms zeigt die Mediathek Marie Rouanet den Dokumentarfilm L?énergie Positive des Dieux (Die positive Energie der Götter), der von Laëtitia Moller gedreht wurde.

