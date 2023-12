EXPOSITION L’ESPRIT DE NOËL Les Matelles, 1 décembre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

La médiathèque Marie Rouanet présente son exposition de noël « L’esprit de Noël ».

Cette exposition sera complétée par les décors de Noël créés par les enfants de la Tribu et la Coloc.

Un goûter sera proposé aux visiteurs..

2023-11-07 fin : 2023-11-07 . EUR.

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



The Marie Rouanet multimedia library presents its Christmas exhibition « The Spirit of Christmas ».

The exhibition will be complemented by Christmas decorations created by the children of the Tribu et la Coloc.

A snack will be served to visitors.

La biblioteca multimedia Marie Rouanet presenta su exposición navideña « El espíritu de la Navidad ».

La exposición se complementará con adornos navideños creados por los niños de la Tribu y el Coloc.

Se servirá un refrigerio a los visitantes.

Die Mediathek Marie Rouanet präsentiert ihre Weihnachtsausstellung « L’esprit de Noël » (Der Geist von Weihnachten).

Diese Ausstellung wird durch Weihnachtsdekorationen ergänzt, die von den Kindern des Tribu et la Coloc gestaltet wurden.

Den Besuchern wird ein Imbiss angeboten.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP