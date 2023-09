CONFÉRENCE SUR L’EAU Les Matelles, 14 octobre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

Présentée par 2 matellois, découvrez l’histoire de l’eau aux Matelles de son origine jusqu’à aujourd’hui.

Entrée libre..

2023-10-14 20:30:00 fin : 2023-10-14 . .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



Presented by 2 Matellois, discover the history of water in Les Matelles from its origins to the present day.

Free admission.

Presentado por 2 Matellois, descubra la historia del agua en Les Matelles desde sus orígenes hasta nuestros días.

Entrada gratuita.

Präsentiert von 2 Matellois, entdecken Sie die Geschichte des Wassers in Les Matelles von seinem Ursprung bis heute.

Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-09-28 par OT DU GRAND PIC ST LOUP