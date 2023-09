RIVAGES Les Matelles, 7 octobre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

Stéphanie Rondot, conteuse, et Philippe Henry, violoncelliste, se sont réunis pour raconter ces rêves recueillis sur les rivages de la mer Baltique, de la mer d’Iroise et de la Méditerranée.

Ensemble, ils proposent au voyageur immobile une exploration poétique et musicale de mondes imaginaires, hors du temps..

2023-10-07 17:00:00 fin : 2023-10-07 . .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



Stéphanie Rondot, storyteller, and Philippe Henry, cellist, have joined forces to recount these dreams collected on the shores of the Baltic, Iroise and Mediterranean seas.

Together, they offer the immobile traveler a poetic and musical exploration of imaginary, timeless worlds.

Stéphanie Rondot, narradora, y Philippe Henry, violonchelista, se han unido para relatar estos sueños recogidos a orillas del mar Báltico, el mar de Iroise y el Mediterráneo.

Juntos, ofrecen al viajero inmóvil una exploración poética y musical de mundos imaginarios, fuera del tiempo.

Die Erzählerin Stéphanie Rondot und der Cellist Philippe Henry haben sich zusammengefunden, um diese Träume zu erzählen, die sie an den Ufern der Ostsee, des Iroise-Meeres und des Mittelmeers gesammelt haben.

Gemeinsam bieten sie dem unbewegten Reisenden eine poetische und musikalische Erkundung von imaginären, zeitlosen Welten.

Mise à jour le 2023-09-25 par OT DU GRAND PIC ST LOUP