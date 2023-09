SALON DU POLAR Les Matelles, 7 octobre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

L’Association La Folie des Polars organise son 1er salon de romans policiers

Au programme :

Des rencontres avec les auteurs, des dédicaces.

En partenariat avec la librairie L’Ourse Bleue

A 16h30 présentation du roman “La malédiction du Lirou” écrit dans le cadre de l’atelier d’écriture.

Suivi du verre de l’amitié.

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-07 16:00:00

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



The Association La Folie des Polars organizes its 1st Mystery Novel Fair

On the program:

Meetings with authors, book signings.

In partnership with the bookshop L?Ourse Bleue

At 4:30 pm, presentation of the novel « La malédiction du Lirou », written as part of the writing workshop.

Followed by a friendly drink

La Asociación La Folie des Polars organiza su 1ª feria de novela negra

En el programa:

Encuentros con autores y firmas de libros.

En colaboración con la librería L’Ourse Bleue

A las 16.30 h, presentación de la novela « La malédiction du Lirou », escrita en el marco del taller de escritura.

A continuación, aperitivo

Der Verein La Folie des Polars organisiert seine 1. Krimi-Messe

Auf dem Programm stehen:

Treffen mit den Autoren, Signierstunden.

In Zusammenarbeit mit der Buchhandlung L’Ourse Bleue

Um 16:30 Uhr: Vorstellung des Romans « La malédiction du Lirou », der im Rahmen des Schreibworkshops geschrieben wurde.

Anschließend ein Glas Freundschaft

