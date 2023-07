LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS DES MATELLES Les Matelles, 3 septembre 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

Marché des Matelles –

Foodtrucks, producteurs locaux, ambiance musicale

Sous les platanes de la place du boulodrome.

2023-09-03 09:00:00 fin : 2023-09-03 15:00:00. .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



Foodtrucks, local producers, musical atmosphere

Under the plane trees of the boulodrome square

Mercado de Les Matelles –

Foodtrucks, productores locales y música

Bajo los plátanos de la plaza del Boulodrome

Markt in Les Matelles –

Foodtrucks, lokale Produzenten, musikalische Atmosphäre

Unter den Platanen auf dem Place du Boulodrome

Mise à jour le 2023-07-04 par OT DU GRAND PIC ST LOUP