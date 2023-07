BALADE MÉDIÉVALE POÉTIQUE & CONTÉE AUX MATELLES Les Matelles, 16 juillet 2023, Les Matelles.

Les Matelles,Hérault

Balade aux Matelles. Littérature : contes empruntés au répertoire traditionnel de notre patrimoine..

2023-07-16 10:30:00 fin : 2023-07-16 11:30:00. EUR.

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



Stroll in Les Matelles. Literature: tales borrowed from the traditional repertoire of our heritage.

Un paseo por Les Matelles. Literatura: historias extraídas del repertorio tradicional de nuestro patrimonio.

Spaziergang in Les Matelles. Literatur: Märchen, die dem traditionellen Repertoire unseres Kulturerbes entlehnt sind.

