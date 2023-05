JEUNESSE EN FÊTE, 17 juin 2023, Les Matelles.

JEUNESSE EN FETE #2

Les Matelles

Samedi 17 juin de 10h à 23h

Vous l’attendiez ?!

Jeunesse en Fête revient pour une 2ieme édition aux Matelles :

Tombola,

Balade à dos d’ânes,

Spectacle de magie

Et plein d’autres surprises….

Foodtrucks et buvette prévus tout au long de la journée.

2023-06-17 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-17 23:00:00. .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



YOUTH IN FESTIVAL #2

Les Matelles

Saturday June 17th from 10am to 11pm

You were waiting for it?!

Jeunesse en Fête is back for a 2nd edition in Les Matelles:

Tombola,

Donkey ride,

Magic show

And many other surprises….

Foodtrucks and refreshment stands all day long

JUVENTUD EN FESTIVAL #2

Les Matelles

Sábado 17 de junio de 10.00 a 23.00 horas

¡Lo estabas esperando!

Jeunesse en Fête vuelve para una 2ª edición en Les Matelles:

Tómbola,

Paseo en burro,

Espectáculo de magia

Y muchas otras sorpresas….

Foodtrucks y refrescos durante todo el día

JEUNESSE EN FETE #2

Les Matelles

Samstag, 17. Juni von 10 bis 23 Uhr

Sie haben darauf gewartet?!

Jeunesse en Fête kommt für eine zweite Ausgabe nach Les Matelles zurück:

Tombola,

Spaziergang auf dem Rücken von Eseln,

Zaubershow

Und viele andere Überraschungen….

Foodtrucks und Erfrischungsstände den ganzen Tag über geplant

