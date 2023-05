LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS DES MATELLES, 21 mai 2023, Les Matelles.

Marché des Matelles – Dimanche 21 mai de 9h à 15h

Foodtrucks, producteurs locaux, ambiance musicale

Sous les platanes de la place du boulodrome.

2023-05-21 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-21 15:00:00. .

Les Matelles 34270 Hérault Occitanie



Marché des Matelles – Sunday, May 21 from 9am to 3pm

Foodtrucks, local producers, musical atmosphere

Under the plane trees of the place du boulodrome

Marché des Matelles – Domingo 21 de mayo de 9.00 a 15.00 horas

Foodtrucks, productores locales, ambiente musical

Bajo los plátanos de la place du boulodrome

Markt in Les Matelles – Sonntag, 21. Mai von 9:00 bis 15:00 Uhr

Foodtrucks, lokale Produzenten, musikalische Atmosphäre

Unter den Platanen auf dem Place du Boulodrome

Mise à jour le 2023-05-12 par OT DU GRAND PIC ST LOUP