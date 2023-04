BRADERIE SOLIDAIRE – LE COMPTOIR DES POSSIBLES Les Matelles Catégories d’Évènement: Hérault

BRADERIE SOLIDAIRE – LE COMPTOIR DES POSSIBLES

Samedi 22 avril 2023

10h – 17h Les Matelles Dépôts et Tris de vêtement & accessoires.

SOLIDARY BRADERIE – Le Comptoir des Possibles

Saturday April 22nd 2023

10am – 5pm Les Matelles Deposit and sorting of clothing & accessories BRADERIE SOLIDARIA – Le Comptoir des Possibles

Sábado 22 de abril de 2023

10h – 17h Les Matelles Depósito y clasificación de ropa y accesorios SOLIDARISCHE BRADERIE – Das Kontor der Möglichkeiten

Samstag, 22. April 2023

10h – 17h Les Matelles Abgabe und Sortierung von Kleidung & Accessoires Mise à jour le 2023-03-20 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

