EXPOSITION GÉNÉALOGIE

Du 05 avril 2023 au 25 avril 2023

A la Médiathèque Marie Rouanet – Les Matelles

En lien avec les archives départementales, la Médiathèque est heureuse de vous présenter une nouvelle exposition sur la généalogie au mois d’Avril..

GENEALOGY EXHIBITION

From 05 april 2023 to 25 april 2023

At the Marie Rouanet Media Library – Les Matelles

In connection with the departmental archives, the Media Library is pleased to present a new exhibition on genealogy in April.

EXPOSICIÓN GENEALÓGICA

Del 05 de abril de 2023 al 25 de abril de 2023

En la Mediateca Marie Rouanet – Les Matelles

En colaboración con los archivos departamentales, la Médiathèque se complace en presentar en abril una nueva exposición sobre genealogía.

AUSSTELLUNG GENEALOGIE

Vom 05. April 2023 bis zum 25. April 2023

In der Mediathek Marie Rouanet – Les Matelles

In Verbindung mit den Archiven des Departements freut sich die Mediathek, Ihnen im April eine neue Ausstellung über Genealogie zu präsentieren.

